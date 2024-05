Por questões contratuais, volante não jogará contra o São Paulo | A TARDE

Além de Camutanga e Rodrigo Andrade, o técnico Léo Condé terá um desfalque certo para o compromisso diante do São Paulo, neste domingo, 5, às 16h, no Barradão, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo clube paulista, o volante Luan não está na lista de relacionados.

Caso o rubro-negro queira utilizar o meio-campista, terá que desembolsar uma taxa já estipulada no contrato firmado entre os clubes. Em contato com o Portal A TARDE, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues confirmou que o clube optou por não desembolsar o valor.

Léo Naldi e Caio Vinícius devem ficar ser opções do setor no banco de reservas. Cedido por empréstimo pelo São Paulo até dezembro de 2024, Luan atuou em quatro partidas com a camisa do Vitória.

O Leão da Barra precisa se recuperar. Em três jogos, a equipe soma apenas um ponto, com um empate e duas derrotas no Brasileirão. ocupando a 18ª colocação.

