Presidente do Itabuna celebra parceria com o Vitória: "Perspectiva muito boa" | A TARDE

Durante coletiva promovida pelo Esporte Clube Vitória nesta quinta-feira, 11, às 11h, no Barradão, que visou oficializar a parceria entre o Leão da Barra e o Dragão do Sul, Itabuna Esporte Clube, para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 e expansão da marca rubro-negra no interior, o presidente da equipe do sul do estado, Rodrigo Xavier, esteve presente e celebrou: "Sem dúvida nenhuma foi uma chegada muito importante, com uma perspectiva muito boa, tanto para o Itabuna, quanto para o Vitória".

O presidente conversou com a equipe de Esportes do Portal A Tarde e falou sobre o momento que a parceira foi firmada: "Nós infelizmente fomos rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Baiano, e devido a diversas dificuldades financeiras e estruturais, a gente corria o risco de não participar da Série D do Campeonato Brasileiro, o que seria muito ruim para o clube, já que havíamos conquistado esse espaço. Fora isso, nós certamente sofreriamos punições por não participar dessa competição, e essa parceria com Vitória vai viabilizar nossa participação, de uma forma que eu tenho certeza que nós vamos entrar na disputa com uma equipe que vai realmente disputar a competição e não só participar".

"A parceria vem para que a gente possa fortalecer o Itabuna Esporte Clube como um todo e também o Esporte Clube Vitória, tanto na base, como no profissional. É uma parceria duradoura, que vem realmente para que a gente possa fortalecer as duas equipes e consequentemente fortalecer também o futebol da Bahia como um todo", declarou Rodrigo Xavier.

Ainda durante a entrevista, o presidente da equipe do interior também comentou sobre o distanciamento do clube com os torcedores agora que o Dragão vai mandar seus jogos em Salvador: "Nós já estamos distanciados da nossa cidade, mesmo que Ilhéus seja próxima, a gente já teve públicos menores, afinal, nem todos conseguem ir, até porque você tem jogo de noite, aí o torcedor tem problema para voltar".

"Nossa sede permanece sendo lá no Sul, mas nosso estádio está passando por reformas e não tem previsão de término, tanto que nós já estávamos jogando há dois anos fora de Itabuna, em lugares como Ilhéus, Conquista... enfim, nós rodamos muito jogando e para a Série D, sem ter esse nosso estádio, nós vamos mandar nossos jogos aqui em Pituaçu, até porque facilita toda nossa logística, visto que os atletas que vão fazer parte dessa parceria estarão treinando aqui em Salvador, portanto, a gente agradece ao Governo do Estado por essa oportunidade, através do secretário Davidson Magalhães, por estar nos apoiando com a concessão do estádio de Pituaçu", finalizou Rodrigo Xavier.