“É uma parceria de mão dupla", destaca diretor da base do Vitória | A TARDE

Na manhã desta quinta-feira, 11, foi realizada uma coletiva na sala de imprensa do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, para tratar sobre a parceria entre Esporte Clube Vitória e Itabuna Esporte Clube, que vai consistir no empréstimo de atletas ao clube do interior para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 e também a expansão da marca rubro-negra na Bahia.

Estiveram presentes na entrevista o presidente do Vitória, Fábio Mota, Davidson Magalhães, titular da Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), Thiago Noronha, diretor da base do Leão e a direção do Itabuna.

Durante o evento de oficialização da parceria, a equipe de Esportes do Portal A Tarde conversou com exclusividade com Thiago Noronha, que agora vai passar a comandar esse projeto: “Essa parceria é muito importante para o Esporte Clube Vitória porque a gente consegue colocar os nossos atletas oriundos da base no nível competitivo muito maior. Isso serve como preparação para a transição desses atletas de base para o profissional, que a gente sabe que é tão difícil”.

“Então isso acaba que a gente encurta um pouco o caminho dessa transição para os atletas e vai ser muito importante. Além dessa parceria, a gente está fazendo um núcleo lá em Itabuna para poder captar novos talentos e fortalecer nossa divisão de base”, destacou o diretor da base do Vitória.

Ainda durante a entrevista, Noronha destacou que a parceira não beneficia apenas o Itabuna, já que os jogadores que obtiverem destaque na equipe do interior podem vir a ser contratados pelo Vitória para fazer parte do elenco: “É uma parceria de mão dupla. A gente está trazendo atletas que são promissores”.