"Sete contratados", afirma Fábio Mota sobre elenco do Itabuna | A TARDE

O Itabuna contará com uma parceria com o Vitória para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Isso porque, o Leão disponibilizará jogadores da base para que o companheiro de estado possa participar da competição. A informação foi oficializada na manhã desta quinta-feira, 11, no Barradão, pelo Presidente Fábio Mota.

Ao todo, questionado pelo jornalista Alex Torres, do Portal A TARDE, o comandante garantiu que serão seis ou sete atletas contratado. Além do 15 jogadores da equipe sub-20 que farão parte do elenco do Dragão do Sul.

"São seis ou sete jogadores já contratados, que irão jogar pelo Itabuna e que no futuro podem jogar no Vitória. Do time sub-20, são 15 ou 16 do Vitória. Assim, todo o elenco do Itabuna na Série D, está vinculado ao rubro-negro", garantiu.

Além dos atletas, o Presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier, anunciou que a comissão técnica da quarta divisão também será disponibilizada pelo clube parceiro, afirmando confiar em toda a equipe que faz e fará parte do trabalho.



"A comissão técnica também será toda do Vitória", disse o presidente, que teve a fala complementada por Fábio Mota: "Laelson Lopes, treinador do sub-20, assumirá o clube juntamente com toda a sua comissão técnica e estrutura do Leão".

Presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em continuidade, Rodrigo Xavier garantiu que acompanhará os jogos e demonstrou confiança para com os profissionais presentes no projeto.

"Nós estaremos aqui, acompanhando os jogos, para que a gente possa acompanhar o trabalho em nome do Itabuna. Porém, sem dúvida nenhuma, confiando em toda a equipe que está sendo montada", finalizou o Presidente do dragão.