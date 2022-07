Recuperado de virose, Léo Gomes convoca torcida para jogo contra o ABC

Uma das peças importantes do meio campo do Vitória, Léo Gomes, volta a ficar à disposição após uma virose, que o tirou dos treinamentos nesta quarta-feira, 27. O volante titular, ao lado de Dionísio e Eduardo, trabalhou normalmente nesta quinta-feira, 28, no campo do Barradão e já garante a vontade de entrar em campo no domingo, 31, contra o ABC.

"Graças a Deus, me sinto melhor. Ainda estou com um pouco de dor de cabeça, só que eu acho que, daqui para domingo, vou estar apto para este jogo. [...] Temos que ir para vencer. Com fé em Deus, vamos conquistar esses três pontos em casa", disse Léo.

Importante na trinca no meio de campo, o jogador fez questão de elogiar o trabalho do técnico João Burse e falou sobre as características mais ofensivas de seus companheiros. "Todos os jogadores assimilaram bem a filosofia de trabalho dele Ele está vindo bem, o time está vindo bem. [...] Quando tem jogadores como Eduardo e Dionísio ali na frente, com a característica um pouco melhor do que a minha tecnicamente, eu fazer esse papel de marcação ajuda", comentou.

Para a partida contra o ABC, Léo chamou a torcida para o Barradão e garantiu empenho do time para conquistar os três pontos em casa.

"A mensagem que deixo é que eles sejam o 12º jogador, como vêm sendo. É muito importante quando eles estão torcendo, nos incentivando. Com certeza, vamos dar o máximo para sair com os três pontos no domingo", disse.

O Leão enfrenta o ABC neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos para a partida ainda estão disponíveis.