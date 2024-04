'Satisfação muito grande', desabafa Condé sobre título estadual | A TARDE

Depois de pouco mais de um ano comandando o Vitória, Léo Condé conquistou o seu segundo título com o clube. Campeão da Série B de 2023, o treinador quebrou um jejum que durava desde 2017 e conseguiu fazer com que o Rubro-Negro voltasse a levantar a taça do Baianão novamente.

"Motivo de orgulho e satisfação muito grande. Eu me preocupo em trabalhar, que é aquilo que eu tenho controle. De uma certa forma a gente acaba canalizando toda a nossa força em cima do nosso trabalho e que bom que está dando certo", avaliou Léo Condé em entrevista ao final da partida.

Leia mais

>> Artilheiros, Alerrandro e Osvaldo destacam força do Vitória

Para o treinador, o Rubro-Negro terá muitos desafios ainda nesta temporada, já que vai lutar para fazer uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, que para o Vitória começa no próximo domingo, 14, diante do Palmeiras, no Barradão.

"Orgulho muito grande conquistar mais um título à frente do Vitória, um time de uma grande torcida. O jogo hoje, um desafio muito grande, contra um adversário qualificado, com o apoio do seu torcedor. A gente vai ter que encarar vários jogos dessa forma, vamos ter uma temporada muito difícil pela frente", projetou.

Condé disse também que a seca de títulos estaduais incomodava o Vitória.

"É algo que incomodava a todos dentro do clube. Um time com a camisa que tem, com a torcida que tem, a representatividade que é no estado, ficar cinco anos sem classificar para a semifinal já é motivo de preocupação. A gente conseguiu mobilizar a todos, mostrar a importância de chegar na final. A partir do momento que você chega na final, é meio a meio, você vai chegar com chance de ser campeão, que foi o que aconteceu", revelou o técnico rubro-negro.