"Se não dá pra ganhar, a gente empata", diz Wagner Leonardo pós empate | A TARDE

O Vitória ficou no empate em 0 a 0 com o Juventude, em jogo realizado no último domingo, 29, no Barradão, válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Wagner Leonardo falou sobre a falta de tranquilidade da equipe para concluir a gol.

"Faltou um pouquinho de tranquilidade na última bola. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, a gente saía com os três pontos", comentou o defensor em entrevista a Rádio Sociedade.

Wagner Leonardo ressaltou a boa campanha do adversário e sua postura durante a partida, que defensivamente impediu as investidas da equipe Rubro-Negra. O camisa 4 também salientou a vantagem conquistada pelo Leão da Barra, que agora é de seis pontos para o Sport e Atlético-GO, segundo e terceiro colocados respectivamente.

"Realmente eles vieram defensivamente e baixaram as linhas, principalmente no segundo tempo. Era caprichar no último terço, ter mais tranquilidade... Mas a gente não pode esquecer que estamos a seis pontos do segundo e, se não me engano, oito ou nove do quinto. Se não dá pra ganhar, a gente empata", concluiu.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Vila Nova, marcado para o próximo domingo, 5, às 18h, no Barradão, válido pela 35ª rodada da Segundo nacional. O Vitória lidera a divisão de acesso com 65 pontos somados.