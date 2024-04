Sem Dudu, Léo Condé busca alternativas para sequência da temporada | A TARDE

O Esporte Clube Vitória fará sua segunda partida no Campeonato Brasileiro de 2024 neste domingo, 21, contra o Bahia, no Barradão, às 16h, sendo o quinto duelo entre os rivais nesta temporada, precisando vencer para somar os primeiros três pontos da equipe na competição.

Diante deste cenário, o treinador Léo Condé terá dor de cabeça para suprir a ausência de Dudu, destaque do Leão no ano, principalmente nos Ba-Vi’s, que precisou ser substituído no confronto contra o Palmeiras, no último domingo, 14, por conta de uma lesão no joelho.

O camisa 21 ficará de fora dos gramados por aproximadamente três a quatro semanas, devido a uma lesão ligamentar, confirmada pelo Departamento Médico do Vitória nesta terça-feira, 16.

Para o duelo contra o rival, Léo Condé vai buscar alternativas para escalar a equipe titular. Dentre as opções para a posição, o Leão da Barra conta com Luan Santos, Léo Naldi e Caio Vinicius.

Além disso, outra possibilidade seria a mudança no esquema de jogo, trazendo Matheusinho para o meio de campo e optando pela entrada de um ponta, ou até mesmo mantendo o camisa 10 entre os 11 titulares e colocando Jean Mota na equipe.