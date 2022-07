STJD concede efeito suspensivo a Eduardo, Mateus e Ricardo Amadeu

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou um efeito suspensivo à punição dos atletas do Vitória Eduardo, Mateus Moraes e o auxiliar técnico Ricardo Amadeu. Com a decisão, os integrantes já podem atuar neste domingo, 10, contra o São José-RS. A liberação acontece até o julgamento do recurso em última instância.

No início da tarde desta sexta-feira, 8, ocorreu o julgamento junto a Quinta Comissão Disciplinar do STJD, que puniu os atletas Eduardo e Mateus punidos com seis e cinco jogos, respectivamente, e o auxiliar técnico Ricardo Amadeu por seis partidas.

Como a decisão cabia recurso, o Vitória, ainda nesta sexta-feira ingressou com o pedido e obteve parecer favorável deferido pelo auditor Felipe Bevilacqua, integrante do Pleno do STJD do Futebol.

Confira o comunicado da decisão:

“De ordem do Auditor Relator deste Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Felipe Bevilacqua de Souza, referente ao Processo nº 115/2022 - STJD – Recurso Voluntário- Recorrente: Vitória EC, em favor de seus atletas Mateus Souza Moraes, Eduardo da Silva Albuquerque e seu assistente técnico Ricardo Moraes Lemos - Recorrido: Quinta Comissão Disciplinar, informo que através de despacho, foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Clube na sua integralidade”.