"Tem que ligar o alerta", diz Wagner Leonardo após derrota | A TARDE

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Vitória perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 na tarde deste domingo, 28. O duelo válido pela 4ª rodada foi realizado no Mineirão e o Leão teve uma atuação desastrosa. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram os gols do time da casa, enquanto Lucas Silva, contra, marcou o único gol rubro-negro.

Em entrevista após o jogo, Wagner Leonardo criticou a atuação da equipe e pediu para que o sinal de alerta seja ligado. Em três jogos no Brasileirão, a equipe comandada por Léo Condé perdeu duas vezes e empatou uma.

“A gente tem que ligar o alerta agora. A gente precisa vencer no campeonato para poder dar confiança para o time. Acredito que hoje a gente não fez uma grande partida, mas agora é falar menos e trabalhar muito para poder começar a gerar resultado”, disse ao Premiere.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Botafogo pela Copa do Brasil, às 19h de quinta-feira, 2, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro volta a campo no domingo, 5, quando a equipe recebe o São Paulo no Barradão.