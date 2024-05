Irreconhecível, Vitória perde para o Cruzeiro e segue sem vencer | A TARDE

O Vitória segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 28, o Rubro-Negro foi até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro e saiu derrotado por 3 a 1, em jogo válido pela 4ª rodada. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram os gols da Raposa, enquanto Lucas Silva, contra, diminuiu para o Leão.

Com o resultado, o Vitória permanece na zona de rebaixamento com apenas um ponto, conquistado diante do Bahia no último clássico Ba-Vi. Em três jogos disputados, o Rubro-Negro empatou um e perdeu dois.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Botafogo pela Copa do Brasil, às 19h de quinta-feira, 2, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro volta a campo no domingo, 5, quando a equipe recebe o São Paulo no Barradão.

Leia mais: "Tem que ligar o alerta", diz Wagner Leonardo após derrota

O jogo

Nos primeiros lances, parecia que o Vitória ia controlar a partida e acuar o Cruzeiro, mas não demorou muito para os donos da casa assumirem as rédeas do jogo e comandar a posse de bola. A partir daí, só a Raposa jogou.

A primeira grande oportunidade foi logo aos 5. Arthur Gomes cruzou do lado esquerdo para Matheus Pereira, completamente sozinho, que finalizou por cima do gol defendido por Lucas Arcanjo. Quatro minutos depois, Zé Ivaldo lançou Rafa Silva dentro da área, mas o atacante parou no goleiro do Leão, que fez a defesa em dois tempos.

O Vitória, por sua vez, não colocou o goleiro Anderson para trabalhar. Apesar de comandar as ações e criar as melhores oportunidades, o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar nos primeiros 45 minutos e as equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Lucas Esteves foi um dos menos piores entre os jogadores do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo tempo

A expectativa era que Léo Condé mudasse a equipe já no intervalo, mas isso não aconteceu. O que também não mudou, foi a postura da equipe, que continuou entregue e dominada pelo Cruzeiro.

Logo aos 4 minutos, o time da casa conseguiu o que não havia conseguido na etapa inicial: abrir o placar. Matheus Pereira aproveita vacilo da defesa do Vitória e fica cara a cara com Lucas Arcanjo. Atrapalhado pelo companheiro de equipe, ele não consegue a finalização, mas fica com a bola e o gol livre, só para empurrar para dentro.

No lance seguinte, o Vitória chegou ao empate em um lance completamente bizarro. Osvaldo cruzou do lado direito e Lucas Silva, sozinho, cabeceou contra o próprio gol. Apesar do vacilo, o Cruzeiro não sentiu o gol contra e marcou o segundo gol aos 12. O argentino Barreal cruzou rasteiro da esquerda e Rafa Silva, com um toque sutil, recolocou a Raposa em vantagem.

Léo Condé então decidiu usar o banco de reservas e fez três substituições ao mesmo tempo. Entraram Léo Naldi, Jean Mota e Janderson nas vagas de Luan, Mateus Gonçalves e Osvaldo. Mas quem chegou ao gol foi novamente o Cruzeiro, aos 29. Arthur Gomes fez jogada individual pelo lado esquerdo, e finalizou de pé direito, no canto de Lucas Arcanjo, que não conseguiu fazer a defesa. No fim, o Rubro-Negro ensaiou uma pressão e, finalmente, deu trabalho ao goleiro Anderson, mas já era tarde demais e o placar não teve mais alteração.