"Temos que entrar para vencer, independente do adversário", diz Muriel | A TARDE

O elenco do Esporte Clube Vitória se reaprentou nesta terça-feira, 27, no CT Manoel Pontes Tanajura, após a comissão técnica do clube dar folga aos jogadores na segunda-feira, 26, depois da vitória por 3 a 0 contra o Atlético de Alagoinhas, no último domingo, 25.

Logo após a reapresentação dos atletas, o goleiro Muriel compareceu a umacoletiva na sala de imprensa do Barradão. Durante a entrevista, o arqueiro rubro-negro respondeu se passa pela cabeça do elenco evitar um possível Ba-Vi nas semifinai do Campeonato Baiano: "A gente representa um clube muito grande, então sempre temos que entrar para vencer, independente do adversário. Não temos como escolher quem vai ser nosso próximo adversário, está tudo em aberto".

"Nós não pensamos em adversário, a gente só tem a responsabilidade de colocar o Vitória sempre no lugar mais alto", destacou o goleiro.

Muriel também falou um pouco a respeito de como o grupo está pensando a respeito do Leão da Barra na Copa do Nordeste, após o empate contra o Náutico na última quarta-feira, 21: "A conversa tem que existir jogo a jogo, então a gente não está pensando na Copa do Nordeste essa semana. A gente sabe das dificuldades, mas estamos na briga nos dois campeonatos e o objetivo é colocar o Vitória na próxima fase das duas competições que estamos disputando até o momento".

A equipe rubro-negra volta à campo apenas neste domingo, 2, às 16h, contra o Itabuna, em partida válida pela última rodada do Baianão de 2024, que vai definir o futuro do Leão na competição.