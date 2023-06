Terceiro cartão amarelo tira Camutanga de jogo contra o Guarani

O técnico Léo Condé ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 13ª rodada do Brasileirão. Camutanga recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 1 a 0 para o Criciúma e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Guarani, às 18h de domingo, 25.

Com o desfalque do zagueiro, Condé deve optar por João Victor, que vem sendo a terceira opção para a posição e já foi titular no esquema com três zagueiros, ao lado de Camutanga e Wagner Leonardo.

Além de João Victor, Yan Souto, que estreou na vitória sobre o Tombense por 2 a 1, também é uma opção para substituir Camutanga na partida contra o Guarani. Léo Condé terá praticamente duas semanas de preparação para definir quem será o titular na zaga rubro-negra.