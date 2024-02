Terceiro cartão amarelo tira Dudu de jogo contra o Atlético | A TARDE

O técnico Léo Condé ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O volante Dudu recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 3 a 2 sobre o Bahia e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Atlético de Alagoinhas, às 18h30 de domingo, 25.

Com o desfalque, Léo Condé terá a oportunidade de colocar Rodrigo Andrade de volta ao time titular, desta vez ao lado de Willian Oliveira. Caio Vinícius também aparece como opção.

Antes de voltar a campo pelo Campeonato Baiano, o Vitória joga pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 21. O Rubro-Negro recebe o Náutico no Barradão, às 19h, em jogo válido pela 4ª rodada do torneio regional.