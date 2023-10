Torcedor do Vitória desce em fosso do estádio para pegar jaqueta; veja

Um torcedor do Vitória que foi até ao estádio Heriberto Hülse, no sul de Santa Catarina, acompanhar o jogo da equipe contra o Criciúma viralizou na internet após o apito final. Em diversos vídeos feitos por torcedores da equipe catarinense, o membro de uma torcida organizada do Rubro-Negro aparece no fosso do estádio recebendo ajuda de outros torcedores para retornar à arquibancada.

Jogadores e comissão técnica do Vitória foram ao setor onde estavam os torcedores do clube para agradecer o apoio longe de Salvador após o fim da partida e, nesse momento, um integrante da comissão técnica jogou uma peça de roupa do Rubro-Negro que caiu no fosso. O torcedor então pulou no fosso para pegar a vestimenta.



Após algumas tentativas de retornar à arquibancada, o torcedor conseguiu subir com a ajuda de quem estava no setor visitante e houve comemoração por parte das duas torcidas.



Dentro de campo, o Vitória perdeu algumas chances de gol, foi superado por 1 a 0, mas segue líder da Série B. O próximo desafio é no domingo, 15, contra o Guarani, pela 32ª rodada. A bola rola a partir das 18h no Barradão.



Assista o vídeo:







Reprodução | Redes Sociais