Venda de ingressos para Vitória x Atlético-MG tem início nesta terça

Torcida do Vitória na partida contra o Internacional, no último domingo, 16 - Foto: Foto: Victor Ferreira / Esporte Clube Vitória

O Vitória já liberou o check-in para os sócios confirmarem presença no jogo contra o Atlético-MG, que será disputado nesta quinta-feira, 20, às 18h30, Barradão, em duelo válido 10ª rodada da Série A. Os associados ao Rubro-Negro podem garantir presença pela internet ou através do aplicativo do clube.

A venda de ingressos para não sócios teve início nesta terça-feira, 18, tanto online quanto em pontos físicos. Os visitantes também poderão adquirir suas entradas nesse dia, com uma carga máxima de 3.079 ingressos, sendo 1.232 meias-entradas.

Crianças até 11 anos têm acesso gratuito ao estádio Manoel Barradas, desde que apresentem um documento comprovando a idade e estejam acompanhadas por um responsável.

No Barradão, os ingressos serão vendidos nesta quinta-feira, dia do jogo, das 10h às 19h30 (de Brasília). Em seis pontos físicos, a venda ocorrerá de terça a quinta-feira, com horários especificados abaixo.