Vídeo: briga generalizada é registrada antes de Vitória x Vila Nova | A TARDE

Mesmo com quase 30 mil pessoas no estádio Manoel Barradas (Barradão), na tarde de domingo, 5, nem tudo foi festa para o Vitória. Além do empate, que adiou o acesso à Série A do Brasileirão, briga entre torcedores foram registradas nas arquibancadas.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, um grupo com cerca de 10 torcedores trocam socos no setor que fica próxima a curva que dá para a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI). A situação ocorreu antes do apito inicial.

Depois, a Polícia Militar (PM-BA) chega para conter a situação e acabar com a briga. Informações preliminares apontam que o tumulto teria começado a partir de quatro indivíduos, mas acabou abrangendo mais pessoas.

No duelo, Vitória e Vila Nova fizeram uma partida abaixo do esperado e o empate em 1 a 1 prevaleceu no placar. Com o resultado, o Leão chegou a 66 pontos e abriu nove de diferença para o quinto lugar, mas o Criciúma ainda joga contra o lanterna ABC. Caso o Tigre vença, a diferença para o primeiro time fora do G-4 seria sete, uma vez que o Sport soma 59 pontos.

Assista:

Reprodução | Redes Sociais