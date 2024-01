Vitória acerta a contratação do meia Luan, ex-Grêmio e Corinthians | A TARDE

Após encaminhar a contratação de Daniel, a diretoria do Vitória fecha com mais outro meia. Trata-se do experiente Luan, ex-Grêmio e Corinthians. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fábio Gomes e confirmada pelo Portal A TARDE.



A definição das negociações ocorreu na tarde desta quinta-feira, 11, com uma reunião entre a diretoria e o estafe do jogador. O vínculo de Luan com o rubro-negro baiano será válido por duas temporadas.

Natural de São José do Rio Preto, Luan Guilherme de Jesus Vieira tem 30 anos e começou como profissional no Grêmio, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e considerado o Rei da América. Após seis temporadas, se transferiu para o Corinthians.

No Timão, viveu fase ruim. Atuou pouco devido à sequência de lesões e problemas físicos e passou parte do tempo afastado do elenco. Em 2022, disputou somente oito jogos pelo Santos. Em 2023 retornou ao Grêmio, onde tem status de ídolo recebido com festa. Por lá, foram apenas cinco jogos, vindo como opção no banco de reservas.