Vitória acerta permanência do atacante Osvaldo para 2024 | A TARDE

Uma das peças fundamentais no título da Série B, o atacante Osvaldo acertou sua permanência no Vitória para 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Sento Sé e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

O experiente jogador de 36 anos assinou contrato com o Leão da Barra até dezembro do próximo ano. No novo vínculo, Osvaldo receberá parte de seu salário de maneira fixa e outra por produtividade pela quantidade de jogos realizados na temporada.

Osvaldo chegou na Toca do Leão em janeiro. Ele realizou 50 jogos com a camisa do Vitória em 2023. Um dos símbolos na disputa da Série B, ele disputou 31 jogos com a camisa vermelha e preta, sendo titular em 29. Ele marcou cinco gols e foi o líder de assistências, onde serviu os companheiros com nove passes para gol.