Vitória anuncia contratação do zagueiro Reynaldo | A TARDE

O Vitória comunicou neste sábado, 2, a contratação do zagueiro Reynaldo. O jogador de 27 anos assinou com o Leão um contrato de empréstimo até o final de 2024. Ele pertence ao Coritiba, que em 2023 foi rebaixado para a Série B.

O zagueiro desde sexta-feira encontra-se em Salvador e realizou exames médicos e testes físicos antes de assinar contrato.

“E uma característica que a gente gostaria de ter no elenco, de mais um zagueiro canhoto. Um zagueiro que tem muita força, rápido e tem tudo para agradar. Hoje nós só temos o Wagner Leonardo com essa característica”, avaliou o técnico Léo Condé.

Reynaldo teve o maior momento de destaque na sua carreira entre 2021 e 2022, pelo Goiás, quando foi peça essencial no acesso para a primeira divisão e posteriormente na permanência do Esmeraldino.

Após se destacar, ele acertou com o Cruzeiro para 2023, mas fez apenas 10 jogos, não agradou e seguiu para o Coritiba. No entanto, o zagueiro sofreu com lesões e pouco atuou, em apenas 6 partidas. Reynaldo tem contrato com o Coxa até o final de 2025.

Conforme o Vitória, a expectativa é que Reynaldo tenha o nome publicado no BID-E (Boletim Informativo Diário-Eletrônico da CBF) na segunda-feira, 4, e fique à disposição para ser utilizado.