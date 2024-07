Vitória disputa vaga na final do Brasileiro feminino da série A3

Time feminino do Vitória já está classificado para a série A2 do Brasileiro em 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O campeonato Brasileiro da série A3 retorna no próximo fim de semana com as disputas das semifinais. As quatro equipes já estão classificadas para a série A2 e agora vão duelar pelo título. O torneio foi paralisado por conta de clubes gaúchos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O Vitória está na disputa e enfrenta o Paysandu pela vaga na grande final. A primeira partida será no próximo sábado, 6, em Belém, no estádio da Curuzu, e a decisão da vaga ocorrerá no dia 15 de julho, no estádio de Pituaçu. Os jogos terão transmissão pela TVE.

Em caso de empate nos pontos e no saldo de gols ao fim dos dois jogos, a decisão da vaga será nos pênaltis. Quem vencer o confronto estará na final contra o vencedor de Vasco-RJ ou Ação-MT.