Vitória é eliminado na Copa do Brasil Sub-17 | A TARDE

Pelo segundo ano consecutivo, o Vitória está eliminado na primeira fase Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta quarta-feira, 28, o time rubro-negro empatou sem gols com o ABC-RN no tempo normal e foi derrotado na decisão por pênaltis por 4 a 3.

Nas penalidades, os garotos da Toca chegaram a ter vantagem, após o goleiro Guilherme Lima pegar uma cobrança. Todavia, a equipe perdeu duas oportunidades.

O técnico Valnei Pichite escalou para a partida Guilherme; Gean, Kauan, Taylan e João Pedrom (Eliseu); Rafael Batista, Dudu, Rafael Jesus (Geovane) e Marcos Felipe; Hyêgo e Emanuel.