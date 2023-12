Vitória empresta goleiro ao CSA até o fim de 2024 | A TARDE

Na tarde do último domingo, 2, o CSA anunciou a contratação do goleiro Yuri Sena. O atleta já se encontra na capital alagoana. O contrato de empréstimo é válido até o final de 2024. No Azulão do Mutange, ele vai disputar o Campeonato Alagoano, a pré-copa Nordeste, além da Série C do Campeonato Brasileiro.

Formado na base rubro-negra, Yuri Sena tem 22 anos e se profissionalizou em 2020, onde foi titular em cinco oportunidades na Série B daquele ano. Na temporada 2021, foi titular da meta rubro-negra em cinco oportunidades, sendo três partidas no Campeonato Baiano e outras duas pela Copa do Nordeste. No mesmo ano, defendeu as equipes Sub-20 e Sub-23.

A última atuação de Yuri no gol do Vitória foi em 2022, na vitória por 3 a 1 contra o Brasil de Pelotas, que valeu a classificação do Leão da Barra a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

A diretoria avalia que o empréstimo de Yuri é uma boa oportunidade para ter mais minutagem. O jovem goleiro tem contrato com o time vermelho e preto até 2025.