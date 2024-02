Vitória enfrenta o Jacobina com força máxima | A TARDE

Antes do início da sequência de três jogos fora de casa disputada pelo Vitória, o técnico Léo Condé afirmou que rodaria o time titular, sobretudo pelo desgaste das viagens e a proximidade entre as partidas. Logo do primeiro duelo, fez mudanças significativas da equipe e o resultado foi uma derrota para o Jequié, fora de casa. Para pegar o Altos, do Piauí, em Teresina, levou os titulares, mas o triunfo não aconteceu.



Buscando encerrar a jornada de quase 4 mil quilômetros rodados com um resultado positivo, o treinador do Rubro-Negro tem força máxima para pegar o Jacobina, nesta quarta-feira, no estádio José Rocha, no no município homônimo ao clube, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.



Com o segundo confronto pela Copa do Nordeste, o ABC de Natal, já no sábado, no Barradão, existe a possibilidade do treinador entrar inicialmente com uma equipe mista, de titulares e reservas, e fazer alterações de acordo com os desdobramentos do jogo. Mas a tendência é que Condé repita a equipe, com mudanças apenas de goleiro, Muriel assumindo a vaga de Arcanjo, lesionado, e Lucas Esteves no lugar de Patric Calmon, suspenso por ter recebido o cartão vermelho, na rodada passada.

Pedindo passagem



Um dos jogadores que vêm pedindo passagem entre os titulares, o atacante Zé Hugo também pode pintar entre os titulares na partida de logo mais. Ele entrou no segundo tempo nas últimas duas disputas longe da Toca e foi o jogador, do setor ofensivo, que mais contribuiu para uma melhora no desempenho do Leão. Muito querido pela torcida, o atleta pode entrar tanto pelo lado esquerdo, no lugar de Castillo, quanto na vaga de Osvaldo, na direita.

Já no meio-campo, o trio Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho deve ser mantido. O mesmo deve ocorrer na vaga de centroavante, com Alerrandro, que vem sendo mais agudo do que Caio Dantas, na dianteira do ataque rubro-negro.



O meia-atacante Luan ainda recupera a forma física e pode estrear diante do ABC, no sábado, enquanto o meia Daniel Jr. ainda aguarda a regularização para entrar em campo com a camisa do Vitória.



O adversário do Leão, o Jacobina, somou sete pontos na tabela até então, com dois triunfos, duas derrotas e um empate. Se vencer, pode ultrapassar o Rubro-Negro e retornar ao grupo que se classifica para a próxima fase do torneio estadual.

Na quarta posição na tabela do Campeonato Baiano, o Vitória tem nove pontos, um a menos do que o líder, o Bahia. Caso vença, o Leão pode assumir a liderança da competição ou então depender apenas de si para voltar à ponta no confronto direto no clássico Ba-Vi, marcado para o dia 18 de fevereiro, no Barradão.