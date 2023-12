Vitória está perto de fechar duas contratações para a lateral esquerda | A TARDE

O Vitória está próximo de fechar as contratações de Matheus Bidu, de 24 anos, e Patric Calmon, o PK, de 29, para a temporada 2024. Ambos atuam na lateral esquerda e jogaram a última edição do Brasileirão por Corinthians e Cuiabá, respectivamente.

Matheus Bidu está fora dos planos do técnico Mano Menezes e negocia uma vinda por empréstimo do Corinthians. O atleta disputou 38 jogos pelo Alvinegro este ano, marcou um gol e deu uma assistência. Antes de chegar ao clube paulista, Bidu passou por Guarani e Cruzeiro.

Já o baiano PK, natural de Madre de Deus, deve chegar em definitivo ao Leão da Barra. Ele foi revelado nas categorias de base do rival, Bahia, e se destacou no Ypiranga-RS, onde foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Gaúcho. Pelo Cuiabá foram 15 jogos na Série A, cinco como titular.

Ao longo da temporada 2023, o Vitória teve seis diferentes jogadores atuando na posição: João Lucas, Vicente, Guilherme Lazaroni, Marcelo, Felipe Vieira e Edson Lucas. Além de Felippe Borges, que não chegou a estrear, mas ficou como opção no banco na reta final da Série B.