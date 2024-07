Vitória está pronto para pegar o RB Bragantino; confira provável time

Elenco rubro-negro treinou apenas um dia focado no RB Bragantino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com apenas um único trabalho, o elenco do Vitória concluiu a preparação para a partida contra o RB Bragantino, marcada para este domingo, 22, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Após a goleada para o Atlético-MG, o grupo rubro-negro se reapresentou no dia seguinte e embarcou para São Paulo de maneira imediata na sexta-feira, 21. As atividade final foi realizada em Atibaia, na tarde deste sábado, 22.

Após o aquecimento comandado pelo preparador físico Caio Gilli, os atletas realizaram as atividades de ordem técnico-táticas com o técnico Thiago Carpini e sua comissão técnica. Após o trabalho, os jogadores entraram em regime de concentração. A delegação viaja de ônibus até Bragança Paulista no domingo, 23, palco do jogo, às 15h30.

O técnico Thiago Carpini terá desfalques importantes para o compromisso no interior paulista. Com uma torção no joelho, o zagueiro Camutanga foi vetado pelo departamento médico. Após cumprir suspensão, o lateral-direito Willean Lepo está a disposição. O volante Caio Vinícius está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Já o atacante Alerrandro, emprestado pelo RB Bragantino, não atuará por força de contrato.

Com isso, a tendência é que a equipe seja escalada com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Reynaldo (Willean Lepo) e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Santos e Léo Naldi; Matheuzinho, Osvaldo e Luiz Adriano.

Após a vitória por 4 a 2 diante do Atlético-MG, o Vitória deu um salto na tabela e saiu da zona de rebaixamento. Agora, o Leão da Barra é o 15º colocado, com nove pontos somados. A equipe chega a marca de quatro partidas sem derrotas, com dois empates e duas vitórias consecutivas.

Acompanhe a lista de jogadores convocados para enfrentar o RB Bragantino:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Muriel

Laterais: Lucas Esteves, PK, Rául Cáceres e Willean Lepo

Zagueiros: Reynaldo e Wagner Leonardo

Volantes: Léo Naldi, Luan Santos, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira

Meias: Daniel Jr, Jean Mota e Matheusinho

Atacantes: Culebra, Fábio Soares, Luiz Adriano, Osvaldo e Ze Hugo