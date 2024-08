Vitória exalta novo embaixador da Betsat: "Não há nome melhor"

Betsat patrocina o Vitória desde o início de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

O Vitória utilizou o seu site oficial, na noite desta terça-feira, 30, para parabenizar a Betsat, patrocinadora master do clube, pelo anuncio do novo embaixador da marca. Na publicação, o Leão afirmou que "não haveria nome melhor" para ocupar a função.

No mesmo dia, porém mais cedo, a Betsat comunicou que o ex-jogador Zico. Ao longo da terça, a plataforma de apostas vinha anunciando um 'camisa 10', levantando suspeitas de que pudesse ser um reforço para o Rubro-Negro.

"Eterno ídolo do futebol é o novo protagonista de ações de marketing da plataforma de apostas online, com foco em confiança e credibilidade, não há nome melhor para fortalecer a credibilidade e a confiança de nosso patrocinador, que sempre nos apoiou e continua confiando em nosso clube", escreveu o Vitória.

Desde que acertou com o Vitória, a Betsat tratava da possibilidade de possuir um embaixador da marca no Brasil. Em algumas entrevistas, inclusive, o presidente Fábio Mota chegou a dizer que conversava com a marca para tentar fazer com que o embaixador fosse um jogador para o time.

Veja a mensagem do Vitória:

O Esporte Clube Vitória parabeniza seu patrocinador Master, Betsat pelo anúncio do eterno Zico como novo embaixador oficial.

