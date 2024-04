Vitória inicia preparação para decisão com treino em dois turnos | A TARDE

Após garantir a vantagem mínima no jogo de ida da final do Campeonato Baiano ao vencer o Bahia por 3 a 2, o Vitória se reapresentou na manhã desta terça-feira, 2, para dar início a preparação para a partida decisiva. As atividades foram divididas em dois períodos.

Pela manhã, a partir das 8h, os titulares do último Ba-Vi realizaram o recovery, enquanto os demais fizeram ativação. Na sequência, já no campo, os goleiros trabalharam com os preparadores da posição e o restante do grupo, sem os titulares, ficou sob orientação da preparação física.

No turno da tarde, Léo Condé conversou por cerca de 10 minutos com os jogadores após o aquecimento, e realizou um coletivo com 50 minutos de duração. O treinador observou a atividade sentado no banco de reservas, ao lado do presidente Fábio Mota. O time com colete venceu por 3 a 1 com gols de Pablo, Iury Castilho e Daniel Júnior. Fábio diminuiu.

Nos próximos dias, o elenco do Vitória tem treino marcado para o turno vespertino, com exceção do sábado, 6, quando a equipe finaliza a preparação pela manhã. A grande final do Campeonato Baiano está marcada para as 16h de domingo, 7, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia.