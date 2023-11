Vitória pode subir na próxima rodada; veja combinações de resultados | A TARDE

Com o fim da 33ª rodada do Brasileirão da Série B, o Vitória está cada vez mais próximo de sacramentar o retorno à elite do futebol nacional. Atualmente, nove pontos separam o Rubro-Negro baiano, líder do campeonato, do Guarani, que ocupa a 5ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de classificação.

O cenário positivo se desenhou ainda mais com as derrotas de Vila Nova e Novorizontino, que perderam para o Tombense e Botafogo-SP, além dos empates de Juventude, com o Londrina, e na partida entre Mirassol e Guarani. Se não bastasse, o Leão da Barra cumpriu seu dever e venceu o Sampaio Corrêa, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

Assim, a partida contra o Juventude, no próximo domingo, 29, às 19h, no estádio Manoel Barradas (Barradão), poderá garantir o time baiano na primeira divisão do futebol brasileiro. No entanto, para o desejo se concretizar com cinco rodadas de antecedência, algumas combinações de resultados precisariam ocorrer entre os concorrentes diretos.

Primeiramente, o Vitória precisaria obrigatoriamente garantir os três pontos contra o time do Rio Grande do Sul. Além disso, precisaria secar o Guarani, para perder no Brinco de Ouro, contra o Botafogo-SP, e ainda torcer para Criciúma, Novorizontino e Mirassol não vencerem seus duelos, contra Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Ituano, respectivamente.

Número de triunfos conquistados pelo Vitória (21) faz com que praticamente todos os possíveis cenários de empate sejam favoráveis ao Leão da Barra

A combinação de jogos faria com que o Rubro-Negro subisse aos 67 pontos e o primeiro time fora do G-4, que seria o Criciúma, ficasse com 55 pontos. Com isso, a diferença entre as equipes seria de 12 pontos, restando a mesma quantidade para ser disputado até o fim do campeonato.

Como o time de Léo Condé venceria 21 jogos de 34 disputados, contra 16 da equipe catarinense, que só poderia chegar a até 20 triunfos, impossibilitando o Vitória de ser alcançado por times que não estão entre os quatro primeiros, o que garantiria o acesso ao Brasileirão Série A na 34ª rodada.

Para ser campeão da Série B, entretanto, o cenário é um pouco mais complicado. Com cinco pontos de distância para o Sport, vice-líder da competição, o Vitória pode garantir o título apenas a partir da rodada 35, mas, para isso, teria que vencer o Vila Novas-GO, e torcer para o time pernambucano e o Atlético-GO não vencerem nas próximas duas rodadas.

Assim, o Rubro-Negro iria para 70 pontos, enquanto os dois adversários chegariam apenas a 61, restando apenas três rodadas para o fim da competição, ou seja, nove pontos a serem disputados.

Combinações para acesso e título na Série B: Para o acesso: Vitória - vencer o Juventude Guarani - perder para o Botafogo-SP Criciúma - pelo menos empatar com o Sampaio Corrêa Novorizontino - pelo menos empatar com a Ponte Preta Mirassol - pelo menos empatar com o Ituano Para o título: Todos os cenários descritos anteriormente Vitória - vencer também o Vila Nova-GO Sport - não pode vencer os dois próximos jogos (Ceará e Mirassol) Atlético-GO - não pode vencer os dois próximos jogos (Vila Nova e Novorizontino)