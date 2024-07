Vitória recupera jogadores para confronto com Athletico no Barradão

Jogadores do Vitória tiveram apenas dois dias de folga após o jogo contra o Fluminense no Rio - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com apenas dois dias de folga após vencer o Fluminense no Rio de Janeiro e deixar o Z-4, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, decidiu não realizar nenhuma atividade mais forte na véspera do jogo contra o Athletico, neste domingo, 30, às 18h30, no Barradão.

O jogo marca o reencontro com a torcida após dois jogos fora de casa, com a derrota por 2x1 para o Bragantino e a vitória sobre o tricolor carioca por 1x0. Motivos não faltam para os rubro-negros comparecerem ao estádio. Dos últimos 18 pontos disputados, o Leão somou 11, aproveitamento acima de 60% e mais de 10 vezes superior às seis rodas iniciais, quando somou apenas um ponto.

Para evitar desgaste dos jogadores, Carpini definiu com sua comissão não treinar os jogadores que iniciaram a partida no Maracanã. Eles participaram do café e juntos com os demais foram levados para a sala de imprensa onde foi apresentado vídeo com análise do próximo adversário com as devidas observações.

Posteriormente, o grupo seguiu para o estádio e depois fizeram um trabalho de recuperação muscular na academia, seguido de massagem e imersão no gelo. A única alteração na escalação deve ser o retorno do lateral Lucas Esteves, após cumprir suspensão, em lugar de PK.