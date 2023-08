Vitória registra lateral-esquerdo no último dia da janela

Quinta e última contratação do Vitória na janela de transferências do meio do ano, Edson Lucas foi regularizado. O lateral-esquerdo de 23 anos chega por empréstimo do Retrô, equipe pernambucana que faz boa campanha na Série D.

O nome de Edson Lucas foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 2, último dia da janela de transferências. A partir desta quinta-feira, 3, só poderão ser contratados jogadores que tiverem contrato com o time anterior encerrado antes do fechamento da janela.

Edson Lucas Pereira tem passagens pela base do América-PE e do próprio Retrô-PE, onde se profissionalizou em 2021. Ele acumula passagens por Parauabepas-PA, Murici-AL e CSA-AL.

Na atual temporada, ele disputou 18 jogos com a camisa do Retrô-PE, sendo 11 no Campeonato Pernambucano (oito como titular), um pela Copa do Brasil e outros cinco pela quarta divisão nacional, todas na condição de titular. No Vitória, Edson Lucas brigará por uma vaga na equipe com Felipe Vieira, Marcelo e Vicente.

Edson Lucas está regularizado e pode estrear pelo Vitória | Foto: Reprodução | CBF