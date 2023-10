Vitória renova contrato do atacante Zé Hugo por uma temporada

Pensando no elenco para 2024, o Vitória renovou o contrato do atacante Zé Hugo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo presidente Fábio Mota ao Portal A TARDE.

De acordo com o mandatário Rubro-Negro, Zé Hugo segue emprestado pelo Azuriz-PR, detentor dos seus direitos econômicos, e ampliará o vínculo com o Leão da Barra até o fim de 2024.

Paraibano de João Pessoa, José Hugo Sousa dos Santos tem 23 anos e deu seus primeiros passos no futebol nas divisões de base do Novo Horizonte de Santa Maria-RS e posteriormente no Guarany de Camaquã-RS.

Ele se profissionalizou no Farraoupilha-RS e passou por Botafogo-PB, Nova Mutum-MT, Azuriz-PR, Coritiba e Santo André.

Zé Hugo chegou ao Vitória no início da Série B. Ele tem 25 jogos com a camisa Rubro-Negra, sendo 11 como titular e 14 na condição de reserva, com quatro gols e uma assistência.