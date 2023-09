Vitória tem jogos da Série B detalhados pela CBF até a 34ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira, 12, a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro da rodada 30 até a 34. Nesse período, o Vitória vai enfrentar Tombense, Criciúma, Guarani, Sampaio Corrêa e Juventude.

Os confrontos contra Criciúma, Guarani e Juventude, nas rodadas 31, 32 e 34, respectivamente, terão transmissão na TV aberta, no canal Band. Já os duelos contra Tombense e Sampaio Corrêa serão transmitidos no SporTV e no Premiere.

Confira os jogos detalhados do Vitória:

30ª rodada - 29/09 (sexta-feira) - Barradão

21h30 - Vitória x Tombense

Transmissão: SporTV e Premiere

31ª rodada - 8/10 (domingo) - Heriberto Hulse

18h - Criciúma x Vitória

Transmissão: Band e Premiere

32ª rodada - 15/10 (domingo) - Barradão

18h - Vitória x Guarani

Transmissão: Band e Premiere

33ª rodada - 20/10 (sexta-feira) - Castelão

19h - Sampaio Corrêa x Vitória

Transmissão: SporTV e Premiere

34ª rodada - 29/10 (domingo) - Barradão

19h - Vitória x Juventude

Transmissão: Band e Premiere