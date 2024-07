Vitória x Atlético-MG: onde assistir e prováveis escalações

Leão recebe o Galo com o objetivo de encaminhar saída da zona de rebaixamento - Foto: Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A próxima batalha do Vitória no Campeonato Brasileiro é nesta quinta-feira, 20, no Barradão, às 18h30, contra o Atlético-MG, pela 10ª rodada da competição. O Rubro-negro baiano venceu a sua primeira partida, na última rodada, contra o Internacional, também jogando em Salvador.

Com seis pontos e na lanterna do Brasileirão, o Leão recebe o Galo com o objetivo de continuar o processo de saída da zona maligna. Já a equipe mineira, com 13 pontos conquistados, busca entrar na zona de classificação para a Pré-Libertadores.

Onde assistir e arbitragem

O duelo terá transmissão do SporTV e Premiere.

O dono do apito será Marcelo de Lima Henrique (CE), acompanhado por Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Renan Aguiar da Costa, também cearense. O paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa), comanda o VAR.

Leia mais:

Focado no Atlético-MG, Carpini comanda treino técnico-tático na Toca

Jogadores são especulados para vestir a camisa do Vitória; confira

Prováveis escalações

O time de Thiago Carpini não deve ter mudanças contra o Atlético-MG, apenas uma forçada, devido à suspensão do lateral-direito Willean Lepo, que tomou o terceiro cartão amarelo. Conforme confirmado pelo comandante, o paraguaio Raul Cáceres assume o lugar.

Portanto, o Leão da Barra deve encarar o Galo com Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

No Atlético-MG são sete desfalques para esta partida. Os atacantes Paulinho e Hulk tomaram o terceiro cartão diante do Palmeiras e estão suspensos. Mariano e Otávio estão no departamento médico. Já Arana, Alan Franco e Vargas estão na Copa América, a serviço de suas seleções. O goleiro Éverson retorna à equipe de Gabriel Milito.

Desta forma, os prováveis onze do Galão da Massa devem ser o seguinte: Éverson; Bruno Fuchs, Lemos, Igor Rabello; Saravia, Bataglia (Igor Gomes), Zaracho, Scarpa; Alisson, Alan Kardec, Cadu.