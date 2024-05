Zeca lamenta gols perdidos e revela estratégia de "ficar com a bola" | A TARDE

A briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil começou na noite desta quinta-feira, 2, para o Vitória. Jogando fora de casa, o Rubro-Negro foi superado pelo Botafogo por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Eduardo. O jogo foi realizado no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Para essa partida, o técnico Léo Condé fez alterações na equipe e montou uma estratégia diferente, com três zagueiros. Um deles foi o Zeca, que atuou na linha de defesa pelo lado direito. Para o capitão rubro-negro, a equipe cumpriu a proposta, mas pecou nas finalizações.

“A gente teve uma proposta de ficar com a bola. Sabemos que não é só esse jogo, tem dois jogos, a Copa do Brasil tem dois jogos. Essa proposta de ficar com a bola e tirar o time deles de trás para poder ter a oportunidade de fazer o gol. Tivemos oportunidade, acontece, um dia vai chutar e fazer, outro dia não vai fazer. Infelizmente tomamos um gol ali, mas vamos descansar que, na sequência, teremos um grande jogo”, disse ao Premiere.

O Vitória, no entanto, segue vivo na busca da vaga nas oitavas da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para o dia 21 de maio, no Barradão. Para se classificar, o Leão precisa vencer o Botafogo por, pelo menos, dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol, a vaga nas oitavas de final será decidida por meio de disputa de pênaltis.