"Essa será a maior edição", diz Vicente Neto sobre Copa 2 de Julho

Vicente Neto durante evento de laçamento da Copa 2 de Julho - Foto: Marcos Valença | Ag A TARDE

Durante o evento de lançamento da Copa 2 de Julho, a reportagem do Portal A TARDE conversou com Vicente Neto, Diretor Geral da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia). Durante a conversa, o dirigente exaltou a importância do torneio para o desenvolvimento dos atletas: "É uma copa que chama atenção pela sua dimensão e pela possibilidade de colocar esses meninos no caminho da profissionalização, que é muito importante".

Vicente Neto também destacou a abrangência e a relevância do torneio para os clubes locais. "A Copa tem uma centralidade, que é de poder garantir a participação do maior número de clubes aqui do estado, porque a gente recebe relatos de pais, de mães, e até mesmo de prefeitos, que ficam impressionados com a capilaridade que a Copa ganhou. Essa será a maior edição", garantiu o diretor.

Além de promover o esporte, a Copa 2 de Julho tem um impacto significativo na economia do interior do estado da Bahia. "É um investimento que é feito também no interior, movimentando a economia das cidades contempladas", ressaltou Vicente.