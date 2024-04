Estação Campo da Pólvora tem horário ampliado para Bahia e Fluminense | A TARDE

No dia em que o Bahia enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira, 16, os torcedores do Bahia podem contar com a estratégia especial montada pela CCR Metrô Bahia, com a ampliação do funcionamento na Estação Campo da Pólvora até 0h30 para embarque, e demais estações abertas apenas para desembarque.

O objetivo é garantir a mobilidade com segurança e conforto de todos que irão assistir à partida válida pela segunda rodada do Brasileirão 2024.

A operação especial da concessionária contará ainda com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento da frota de trens de acordo com a demanda.

A segurança também será garantida com o monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação.

Compra de passagens

Para agilizar o acesso ao Sistema Metroviário, os clientes que forem ao jogo e utilizarem o bilhete unitário poderão realizar pagamento da passagem por aproximação diretamente nas catracas das estações.

Para isso, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado. Outra opção é adquirir a passagem em QR Code digital por meio do app RecargaPay. Para comprar o QR Code unitário digital, basta que o cliente faça o cadastro no aplicativo, acesse “Recarga de Transporte” e clique na opção “Bilhete Unitário - QR Code (Salvador)”. Após finalizada a compra, o QR Code aparecerá na tela do smartphone para que seja utilizado na catraca das estações de metrô.

Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX.

Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativo - Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay, KIM+, Cittamobi - e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações. Também é possível fazer a recarga do Cartão Integração ou a compra do QR Code Unitário com PIX, cartão de débito e crédito nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô. A passagem do metrô tem o valor de R$ 4,10.