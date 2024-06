"Estamos no caminho", diz Dorival Júnior após empate com os EUA

Dorival Jr durante entrevista coletivapós-jogo contra os EUA - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira empatou por 1 a 1 com os Estados Unidos, no segundo amistoso preparatório para a Copa América. O jogo foi disputado na noite da última quarta-feira, 12, no Camping World Stadium, em Orlando, na Florida. O técnico Dorival Jr. concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a partida.

Inicialmente, o comandante brasileiro trouxe detalhes acerca da performance diante dos norte-americanos e se mostrou preocupado com a questão do equilíbrio da equipe.

"Saio mais confiante e entendendo que estamos no caminho. Volto a falar que era uma fase preparatória e era mais do que necessário oportunizar praticamente todos os atletas. Vai existir uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando e se conhecendo. Foram dois ótimos jogos no sentido de colocar em campo todos aqueles que estão neste processo de treinamento. Pudemos conhecer um pouco mais cada um deles. Vamos intensificar o trabalho e melhorar. Queríamos o resultado, nos abrimos, corremos risco e fomos a frente. Criamos, mas não fomos felizes. Foi um jogo agradável para quem assistiu", comentou.

Dorival também esclareceu sobre as escalações diferentes contra México e Estados Unidos. Ele passará a contar com a opção do zaguueiro Gabriel Magalhães, recuperado de um problema no ombro.

"Não tenho receio em afirmar que estamos em um caminho importante. É natural um equilíbrio durante as partidas. Jogamos com formações diferentes, mas jogadores que estão entendendo o que queremos. Teremos dias pela frente e esperamos dar um salto de qualidade. Todos os jogadores vão estar à disposição a partir de agora, e vamos definir o time para o jogo de estreia, o que será fundamental para a campanha", declarou.

Principal jogador do futebol europeu, o atacante Vinícius Júnior teve atuação apagada em Orlando. Por outro lado, Rodrygo, o autor do gol brasileiro, teve boa atuação.

"Cobram do Vinicius as atuações que ele tem no Real. Acho que isso vai acontecer nos momentos mais importantes e decisivos da competição. Vamos aguardar e dar condições para esses garotos encontrarem o seu melhor. O Rodrygo tem evoluído a cada momento. Quanto mais ele participar, será importante para a nossa equipe. Quanto mais ele tiver a bola nos pés, as possibilidades de jogadas importantes se ampliam", disse.



Dorival acredita que o setor defensivo carece de atenção e ajustes para a Copa América.

"É uma situação que temos que buscar o equilíbrio. Temos um meio-campo consistente. Estamos jogando com dois pontas bem ofensivos, com atacante com liberdade de movimentação, e a recomposição é importante. Estamos cobrando tudo isso. Diferente do que jogavam em suas equipes, mas com a obrigação de retorno. Precisamos um pouco mais desses jogadores individualmente no sentido defensivo para que tenham maior liberdade", pontuou.

"O equilíbrio ainda não existe. São duas partidas, ninguém é mágico, não acontece. Vamos encontrar essa condição com trabalho e treinamento. Tivemos dificuldade para penetrar a equipe dos Estados Unidos, tivemos bolas frontais, esse bloqueio é natural e vai da aproximação, da abordagem, da velocidade da abordagem na marcação. Chama a atenção e vamos buscar as correções necessárias", concluiu.

O Brasil estreia na Copa América no próximo dia 22 de junho, contra a Costa Rica, às 22h, em Los Angeles, em jogo que fecha a primeira rodada do grupo D da competição.