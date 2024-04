"Estou decepcionado", dispara Gabigol após suspensão de dois anos | A TARDE

Após punição de dois anos e apoio do Flamengo, clube que defende, Gabriel Barbosa usou as redes sociais para desabafar sobre o caso, que veio à tona nesta segunda-feira, 25. A punição se deu porque o jogador dificultou a realização do exame antidoping e a pena começará a valer a partir de abril. A decisão ainda cabe recurso.

O atleta ressaltou a confiança de ser inocentado posteriormente e negou que tenha cometido fraude. "A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior", frisou.

O Rubro-negro carioca se surpreendeu diante da decisão. "O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão”, afirmou o texto.