Estratégia faz Jacuipense lucrar 5 folhas salariais na Copa do Brasil

Estádio do Café, em Londrina - Foto: Divulgação | Londrina

O Jacuipense perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil e precisa de uma partida perfeita para reverter o placar e sonhar com a vaga nas oitavas de final. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina — muito longe de onde costuma atuar como mandante.

O Leão do Sisal escolheu o sul do país para ser o palco do duelo decisivo como parte de estratégia que também engloba aspectos financeiros. Internamente, o clube baiano considera a partida como uma oportunidade de fortalecer a saúde financeira do clube, e outros fatores como logística, capacidade de público e potencial de arrecadação foram levados em conta.

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A equipe do Portal A TARDE apurou que o Jacuipense receberá cerca de R$ 1,5 milhão pela venda do mando de campo. A quantia fica ainda mais importante para a realidade do time baiano se comparar com a folha salarial do elenco — algo em torno de R$ 300 mil.

Compromisso fora da Bahia

Estádio do Café, em Londrina | Foto: Divulgação | Londrina

Como um dos critérios do torneio exige que o estádio tenha capacidade mínima para 10 mil pessoas, a realização da partida em solo baiano acabou sendo descartada também por limitações estruturais.

O Estádio Eliel Martins, casa do Jacuipense, está em obras de requalificação, o Estádio Metropolitano de Pituaçu, utilizado pelo clube ao longo da temporada, passa por um período de reformas. Além disso, o Estádio Joia da Princesa não possui com todos os laudos técnicos exigidos, enquanto o Barradão não é cedido pelo Vitória para jogos de outras equipes.

Diante desse cenário, a única alternativa viável seria a Arena Fonte Nova, que atende às exigências de capacidade. Ainda assim, os altos custos de operação do estádio fizeram com que o Leão do Sisal optasse por buscar uma solução fora da Bahia.

Jacuipense x Palmeiras

O confronto de ida entre Palmeiras e Jacuipense terminou com vitória por 3 a 0 do Alviverde, mas uma polêmica de arbitragem marcou o duelo em território paulista. O zagueiro JP Talisca, do Leão do Sisal, foi expulso quando a partida ainda estava 1 a 0 para o Alviverde, em lance que gerou revolta para os jogadores do time visitante em campo.

Semifinalista do Campeonato Baiano nesta temporada, eliminado apenas para o Vitória no mata-mata, o Jacuipense fez história ao avançar à 5ª fase da Copa do Brasil. O clube passou do Ceilândia, Santa Catarina e Grêmio Novorizontino até chegar à etapa atual.

A classificação garantiu uma premiação milionária ao Jacuipense. Pela vaga, o clube arrecadou no total aproximadamente R$ 4.850.000 em premiações.