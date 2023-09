Evento ciclístico para conscientizar as pessoas acontece neste domingo

O Giro A TARDE de ciclismo, evento esportivo que visa estimular o transporte consciente entre as pessoas, já está batendo na porta. Neste domingo, a partir das 6h, acontecerá, em frente ao Jornal A TARDE, na Av. Tancredo Neves, a concentração para essa emocionante jornada ciclística que não tem fins de competição, mas sim de confraternização e conscientização sobre o cuidado com a saúde e o meio ambiente.

A ideia da prova, além de estimular as pessoas a refletir sobre o bem-estar físico e mental que é resultado de atividades esportivas, é celebrar o dia mundial sem carro. O evento, cuja idade mínima de participação é 14 anos, dará a oportunidade aos participantes, de qualquer sexo, de poder admirar a orla de Salvador sob duas rodas.

Sobre o passeio ciclístico, a reportagem conversou com um dos organizadores, o diretor de marketing do A TARDE, Eduardo Dute. Ao falar sobre a expectativa do grupo em coordenar um evento desse porte, ele fez questão de pontuar por que trata-se de um festejo especial.

“O Giro A TARDE é totalmente inclusivo e democrático, pois permite que pessoas com quaisquer tipo de bicicleta, idade e gênero participem. Isso promove a igualdade de acesso e a participação de diversas pessoas na atividade. Todos podem se juntar e desfrutar do evento”, disse.

Além da alta adesão por causa do seu aspecto globalizador, a corrida de amanhã trará, como buscam os organizadores, benefícios coletivos ao funcionamento da cidade, pois visa plantar boas ideias na cabeça dos participantes.

“[...] A bicicleta é um meio de transporte sustentável e acessível, o que significa que o Giro Ciclístico A TARDE também pode promover a conscientização sobre a mobilidade urbana e os benefícios ambientais. Portanto, tem um impacto positivo na promoção da mobilidade sustentável em Salvador”, acrescentou Dute.

Percurso

A prova se estenderá por cerca de 50 km, o que significa que, pelo percurso, o competidor poderá ver as imagens mais belas que a cidade concede com seus incríveis pontos turísticos ao longo da orla.

No trajeto, o participante passará, por exemplo, pela orla de Amaralina, pelo Farol de Itapuã, Farol da Barra, Museu Náutico da Bahia, etc.

Percurso do Giro A TARDE | Foto: Editoria de arte | A TARDE

Além disso, vale ressaltar que, mesmo com o comboio conduzido sem fechamento das vias, a segurança dos integrantes está garantida.



Serão estabelecidos pelotões de ciclistas, com velocidade controlada pelos staffs da organização, com o funil de chegada sendo fechado às 9h30, no exato lugar onde acontecerá a largada.

É importante pontuar, também, que será obrigatório o uso de capacete durante toda o percurso. Chegando preferencialmente 30 minutos antes de começar essa corrida onde todos saem vitoriosos, é certo que tudo sairá sob os conformes da organização.