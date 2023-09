“Evento de sucesso”, diz diretora sobre o Giro A TARDE

Com enorme adesão por parte dos ciclistas, a primeira edição do Giro A TARDE movimentou a orla marítima de Salvador em um passeio sobre duas rodas. Foram cerca de 500 inscritos e um número ainda maior de participantes que fizeram parte do movimento, mas que não conseguiram se inscrever.

A diretora comercial do Grupo A TARDE, Marluce Barbosa, conversou com a reportagem e demonstrou grande satisfação com o sucesso do passeio.

“São 500 ciclistas e muita gente fora, muita gente querendo fazer parte. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão acompanhando, mesmo sem estar inscrito, porque é um evento de sucesso. Todo mundo falando, todos os grupos de ciclistas comentando. O A TARDE mostrando a sua mudança de chave na cultura, no entretenimento, no esporte principalmente, que a Bahia é turismo e esporte”, disse a diretora ao Portal.

A publicitária lembrou que o Giro A TARDE é apenas o primeiro de uma série de eventos que vão ocorrer até o fim deste ano, não só no esporte, mas em todos os setores.

“Estamos aqui nessa primeira etapa, mas com certeza teremos mais e tem mais novidade. Vamos ter A TARDE Run, no próximo mês, e outros eventos e outros projetos que a comunidade com certeza vai nos agradecer. Estamos com projetos ligados ao social, projetos ligados ao cultural, ao esporte, ao entretenimento, ao agronegócios, à tecnologia. É o mesmo grupo, mas com uma nova cara, uma nova roupagem, um novo movimento”, completou Marluce.

Confira outros eventos que estão marcados no calendário até o fim deste ano:

A TARDE Run: Maratona marcada para o dia 15 de outubro, data em que é comemorado o aniversário de 111 anos do A TARDE. A prova terá representatividade olímpica com saída e chegada na Arena Fonte Nova, onde para completar a prova, os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como acontece nas olimpíadas.

Travessia Mar Grande-Salvador: Uma prova que se tornou um ícone na Bahia. São 68 anos desde que o A TARDE realizou a primeira prova em 1955, e ao longo das décadas, o compromisso com o esporte e a promoção de eventos esportivos apenas cresceu.

Se você é um entusiasta do esporte e está em busca de novos desafios, fique de olho nas próximas atividades apoiadas pelo Grupo A TARDE.