ELE NÃO PARA
Ex-Bahia brilha na Libertadores com gol no Corinthians aos 40 anos
Centroavante colombiano chega ao seu 10º gol na temporada
Ex-jogador do Bahia, o centroavante Hugo Rodallega segue desfilando no futebol sul-americano no auge dos seus 40 anos. Na noite desta quarta-feira, 6, o colombiano marcou o único gol do Santa Fé do empate em 1 a 1 contra o Corinthians, pela fase de grupos da Copa Libertadores.
Após ter marcado 25 gols na temporada passada e bater seu recorde de ano mais artilheiro da carreira, Rodallega está conseguindo manter seu ritmo goleador mesmo ainda mais velho. O atleta balançou a rede pela 10ª vez em 2026, com 23 jogos disputados.
Assista:
GOL DO SANTA FÉ EM CIMA DO CORINTHIANS— DataFut (@DataFutebol) May 7, 2026
RODALLEGA! (Aquele!) pic.twitter.com/GJBhlopEg9
Apesar do gol de seu principal atacante, o Santa Fe pode perder qualquer chance de classificação às oitavas de final da Libertadores ainda nesta rodada, se o Platense-ARG vencer o lanterna Peñarol-URU. O duelo acontece nesta quinta-feira, 7, na Argentina.
O clube colombiano ocupa a 3ª colocação com apenas dois pontos no Grupo E, e, contra o Corinthians, perdeu a chance de conquistar a primeira vitória no torneio sofrendo o gol de empate nos acréscimos da partida. O zagueiro Gustavo Henrique marcou o tento do clube paulista.
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Hugo Rodallega defende o Santa Fe, da Colômbia, desde que deixou o Bahia ao final de 2022. Apesar das lesões terem atrapalhado seu desempenho, o jogador ajudou o Tricolor no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com 13 gols marcados naquela temporada.
Foi no ano anterior, contudo, que o centroavante viveu seu maior destaque vestindo azul, vermelho e branco. Entre golaços marcantes, incluindo de bicicleta, Hugo chegou a marcar quatro gols em um único jogo — e logo em sua estreia no time titular.
Entre os 11 iniciais graças à suspensão do capitão Gilberto, Rodallega liderou o triunfo do Tricolor por 4 a 2 sobre o Fortaleza, no Estádio Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro.
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