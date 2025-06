Ex-Bahia, Gabriel assiste ao jogo contra o Náutico na Arena Fonte Nova

Gabriel Santana, ex-jogador do Bahia - Foto: Reprodução

O confronto entre Bahia e Náutico, neste sábado, 7, contou com uma participação especial que roubou a atenção de torcedores do Tricolor. Revelado nas categorias de base do Esquadrão de Aço e atualmente no Mirassol, o meia Gabriel Santana compareceu à Arena Fonte Nova com a sua família para a companhar partida.

Confira:

Gabriel, ex-jogador do Bahia, junto com a sua família na Arena Fonte Nova | Foto: Gabrielle Gomes

Com 83 jogos com a camisa do Bahia, Gabriel foi um dos principais jogadores do Tricolor em 2012, quando se transferiu ao Flamengo na temporada seguinte. Com a camisa do Esquadrão, o atleta marcou 13 gols e distribuiu duas assistências.

Seis anos distante da elite do futebol brasileiro, o meia voltou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada pelo Mirassol. O jogador, inclusive, marcou o único gol da equipe paulista no empate diante do próprio Bahia, em plena Fonte Nova.

A presença do meio-campista de 35 anos deu sorte para outro Pivete de Aço viver uma noite especial com a camisa do Bahia, já que o atacante Tiago, de 19 anos, marcou dois gols do time azul, vermelho e branco no duelo diante do Timbu.