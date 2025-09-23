ASSISTÊNCIA!
Ex-Bahia, Lucho Rodríguez brilha pela 1ª vez em novo clube; assista
Uruguaio contribuiu para o Neom SC apesar da derrota do clube saudita
Por Lucas Vilas Boas
Venda mais cara da história do futebol nordestino, o ex-Bahia Luciano Rodríguez fez sua primeira participação em gol pelo Neom SC, da Arábia Saudita, nesta terça-feira, 23. Apesar da ajuda, o clube asiático perdeu por 2 a 1 para o Al-Hazem, e deu adeus à Copa do Rei ainda na primeira fase.
O uruguaio contribuiu fazendo o que fez de melhor no Esquadrão de Aço: ataque à profundidade. O jogador recebeu passe dentro da área e, de primeira com a perna esquerda, deu assistência para o gol do francês Lacazette, ex-Arsenal e Lyon.
Assista:
🇺🇾🤝🏻🇫🇷 | Luciano Rodríguez asistió a Alexandre Lacazette para el empate 1-1 parcial de NEOM SC con Al-Hazem.— Santiago Acevedo (@santiacevedo02) September 23, 2025
pic.twitter.com/ngHNHMZy3n
Lucho Rodríguez fez seu terceiro jogo pelo Neom, recém promovido à elite do futebol saudita. A equipe ocupa a quinta colocação da Liga Saudita, com seis pontos em três jogos.
