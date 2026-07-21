Ex-Bahia, Talisca brilha na Liga dos Campeões com golaço de falta

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A segunda rodada da fase eliminatória da Liga dos Campeões teve a participação importante de um velho conhecido pelo futebol baiano: o gol de falta de Anderson Talisca, ex-jogador do Bahia, na vitória por 1 a 0 do Fenerbahçe sobre o Górnik Zabrze, da Polônia.

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Talisca guardou essa bela cobrança de falta e o Fenerbahçe venceu o Górnik Zabrze por 1 a 0 pelas classificatórias da Champions. pic.twitter.com/q9HhdJkV8K — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 21, 2026

O gol aconteceu no jogo de ida da Segunda Pré-Eliminatória da competição, e colocou o time turco um pouco mais próximo rumo à fase de liga da competição europeia. Se conseguir manter a vantagem na partida de volta, o Fenerbahçe avançará à terceira rodada da classificatória. A partida acontece na próxima quarta-feira, 29, às 15h, na Arena Zabrze, na Polônia.

"Parabéns a toda a equipe pelo início da temporada! Todos se mantiveram focados, unidos e comprometidos. Não há maneira melhor de começar do que com uma vitória, especialmente em uma partida da Liga dos Campeões", escreveu o jogador em publicação nas redes sociais.



Talisca vem de uma temporada histórica

O gol de Talisca aconteceu justamente no primeiro jogo oficial do clube na temporada. Em 2025/26, ele balançou a rede 27 vezes em 45 jogos, além de cinco assistências — o ano mais goleador de sua carreira, superando 2023/24, quando fez 26 gols com o Al-Nassr.

Anderson Talisca parte para sua terceira temporada com o Fenerbahçe, e conquistou a Supertaça Turca nesse período. O campeonato nacional ele conquistou em sua primeira passagem pelo país, com a camisa do Besiktas, em 2016/17.