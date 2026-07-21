Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

NA EUROPA!

Ex-Bahia, Talisca brilha na Liga dos Campeões com golaço de falta

Meia marcou o único gol do clube turco na segunda rodada da fase eliminatória da competição

Lucas Vilas Boas
Por
Imagem ilustrativa da imagem Ex-Bahia, Talisca brilha na Liga dos Campeões com golaço de falta
Foto: Divulgação | Fenerbahçe

A segunda rodada da fase eliminatória da Liga dos Campeões teve a participação importante de um velho conhecido pelo futebol baiano: o gol de falta de Anderson Talisca, ex-jogador do Bahia, na vitória por 1 a 0 do Fenerbahçe sobre o Górnik Zabrze, da Polônia.

Assista:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O gol aconteceu no jogo de ida da Segunda Pré-Eliminatória da competição, e colocou o time turco um pouco mais próximo rumo à fase de liga da competição europeia. Se conseguir manter a vantagem na partida de volta, o Fenerbahçe avançará à terceira rodada da classificatória. A partida acontece na próxima quarta-feira, 29, às 15h, na Arena Zabrze, na Polônia.

"Parabéns a toda a equipe pelo início da temporada! Todos se mantiveram focados, unidos e comprometidos. Não há maneira melhor de começar do que com uma vitória, especialmente em uma partida da Liga dos Campeões", escreveu o jogador em publicação nas redes sociais.

Talisca vem de uma temporada histórica

O gol de Talisca aconteceu justamente no primeiro jogo oficial do clube na temporada. Em 2025/26, ele balançou a rede 27 vezes em 45 jogos, além de cinco assistências — o ano mais goleador de sua carreira, superando 2023/24, quando fez 26 gols com o Al-Nassr.

Leia Também:

NOVOS PROJETOS

Ex-Bahia, Talisca anuncia parceria com prefeitura de Lauro de Freitas
Ex-Bahia, Talisca anuncia parceria com prefeitura de Lauro de Freitas imagem

COPA DO BRASIL

Cria do Palmeiras, JP Talisca aposta no DNA do Jacuipense em reencontro
Cria do Palmeiras, JP Talisca aposta no DNA do Jacuipense em reencontro imagem

POLÊMICA!

Ex-Bahia, Talisca desabafa: "Fui chutado por marcar gols demais"
Ex-Bahia, Talisca desabafa: "Fui chutado por marcar gols demais" imagem

Anderson Talisca parte para sua terceira temporada com o Fenerbahçe, e conquistou a Supertaça Turca nesse período. O campeonato nacional ele conquistou em sua primeira passagem pelo país, com a camisa do Besiktas, em 2016/17.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas