Ex-Flamengo e Barcelona, Arturo Vidal é acusado de agressão sexual

O chileno Arturo Vidal está sendo acusado de agressão sexual por uma mulher que esteve em uma festa organizada por jogadores do Colo Colo, clube do atleta. Em uma breve mensagem aos jornalistas, o Ministério Público confirmou que "existe uma queixa de agressão sexual no bar (...) mas ninguém foi detido".

A denúncia é “contra jogadores do Colo Colo”, incluindo Vidal, acrescentou o MP em comunicado, que não informou os nomes de outros atletas investigados. De acordo com a imprensa local, uma suposta agressão sexual ocorreu na madrugada de segunda-feira em um barco em Santiago, onde um grupo de jogadores do Colo Colo comemorou um aniversário.

O coronel da polícia, Gerardo Aravena, confirmou à imprensa que Vidal foi um dos únicos envolvidos levado a uma delegacia nas primeiras horas da manhã para uma verificação de identidade, mas não foi preso.

A suposta agressão foi relatada por uma das mulheres convidadas para a comemoração e ocorreu horas depois da vitória do Colo Colo por 3 a 0 sobre o Deportes Iquique, na penúltima rodada do Campeonato Chileno, o qual liderou com 66 pontos.

O esporte chileno foi abalado há uma semana pela acusação de estupro contra o ex-jogador Jorge Valdivia, que continua detido depois de ter sido acusado por uma mulher de tê-la abusada depois de beber em um restaurante peruano.