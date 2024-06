Ex-médico da Seleção confirma que Parreira está curado do câncer | A TARDE

O ex-treinador da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, está curado do câncer. A informação foi confirmada pelo médico José Luiz Runco — que também trabalhou na Seleção Brasileira — durante o evento do Futebol Solidário, realizado na tarde de domingo, 26, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pelo Uol Esportes. Runco, que também é amigo e vizinho de Parreira, acompanhou o ex-comandante durante o evento. O tetracampeão mundial, na Copa do Mundo de 1994, completou o tratamento contra o linfoma de Hodgkin, iniciado no ano passado.

Agora, os próximos passos do treinador será se recuperar da carga trazida pelo tratamento. No Maracanã, ele chegou caminhando, ainda com alguma dificuldade e em alguns momentos ajudado por Runco.

"Ele está curado. Do problema, em si, curado. Agora é recuperar o todo. Ele tá evoluindo. O tratamento foi feito normalmente, dentro dos protocolos dos profissionais. Está voltando à vida normal, saindo", explicou Runco.

O diagnóstico do linfoma que Parreira lutou veio à tona em janeiro, após a morte de Zagallo. Em nota, a CBF disse na ocasião que o técnico estava apresentando "excelente resposta".



