QUASE 500 MIL DE DÍVIDA

Ex-Seleção Brasileira tem prisão decretada por não pagar pensão

Douglas Costa rescindiu com o Sydney FC, da Austrália, e foi condenado pela Justiça

Marina Branco

Por Marina Branco

17/09/2025 - 14:42 h
Douglas Costa pela Seleção Brasileira
Douglas Costa pela Seleção Brasileira

Ex-Seleção Brasileira, Douglas Costa teve sua prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 17. O ex-atacante de Grêmio e Fluminense foi condenado por falta de pagamento de pensão alimentícia, formando uma dívida de R$ 492.965,29 segundo o Globo Esporte.

A decisão partiu da 6ª Vara de Família de Porto Alegre e foi assinada pela juíza Sonali da Cruz Zluhan. O mandado prevê 30 dias de prisão e tem validade de dois anos, autorizando o cumprimento por qualquer autoridade policial ou oficial de Justiça.

No mesmo dia, o Sydney FC, da Austrália, clube onde Douglas estava jogando desde agosto de 2024, com contrato que só venceria na metade do ano que vem, anunciou em comum acordo a rescisão do jogador.

Douglas tem, inclusive, histórico, tendo vivido situação parecida em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Na época, teve também prisão decretada pelo não pagamento de pensão.

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa fez carreira internacional com passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Bayern de Munique, da Alemanha, e Juventus, da Itália. De volta ao Brasil, vestiu novamente a camisa do Grêmio e também a do Fluminense antes de passar pelo futebol australiano, época interrompida pela condenação.

Douglas é pai de três crianças, sendo dois filhos de seu casamento com Louise Ramos, que durou de 2014 a 2019, e uma de seu casamento com Nathália Félix, com quem se casou em 2021.

Douglas Costa é pai de três crianças
Douglas Costa é pai de três crianças | Foto: Reprodução I X

