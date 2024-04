Ex-técnico da dupla Ba-Vi é homenageado na Calçada da Fama do Maracanã | A TARDE

A Calçada da Fama do Maracanã, que homenageia alguns grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, realizou um evento nesta segunda-feira, 1, para prestar uma nova homenagem, desta vez para o ex-treinador de Bahia e Vitória, Joel Santana.

O “Papai Joel”, como é carinhosamente chamado, se emocionou ao revisitar o local onde conquistou títulos e acumulou histórias. Ao lado de familiares, amigos e jornalistas, o técnico multicampeão pelos clubes do Rio de Janeiro disse que essa foi “a maior homenagem” de sua vida.

“Ainda bem que ainda estou com força e saúde. Não sei até onde o coração vai aguentar. Mas hoje foi a maior homenagem da minha vida. Principalmente, no maior estádio do Mundo, num país que é o maior do mundo. Só não pode deixar cair e achar que nós brasileiros não servimos mais. Nós brasileiros somos bons e vamos provar isso no esporte”, contou.

Pés de Joel Santana foram gravados em gesso e serão reproduzidos em uma peça de granito | Foto: Evyleen Freitas | Suderj

“Naquele tempo eu não tremia, hoje eu tremi, as pernas ficaram bambinhas. Eu não conseguia dormir, passava na minha cabeça que estaria numa festa tão grande como essa”, complementou.

No Bahia, Joel Santana conquistou o Campeonato Baiano em três oportunidades (1994, 1999 e 2012). Pelo Vitória, o treinador foi campeão do estadual em 2002, 2003 e também levantou a taça da Copa do Nordeste, também em 2003.

Além disso, “Papai Joel” venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul com o Vasco, em 2000, uma Copa do Brasil com o Fluminense, em 2007, e oito Cariocas (1987, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2008 e 2010).

Nomes como Pelé, Garrincha, Sócrates, Zico, Ronaldo Fenômeno, Romário, Kaká, Gabigol e muitos outros - que chegam a mais de uma centena - estão representando o Brasil. Também foram homenageados sete estrangeiros, tenham jogado no futebol brasileiro ou não, como Eusébio, Beckenbauer e Petkovic.